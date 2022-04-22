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TIMETURK / GÜNDEM / Adnan Oktar hakkında kritik karar!

Adnan Oktar hakkında kritik karar!

Suç örgütü lideri Adnan Oktar, Edirne Cezaevi'nden çıkartılarak havayoluyla başka bir cezaevine nakledildiği öğrenildi.

1 Saat Önce
2022-04-22 10:12:32
Adnan Oktar hakkında kritik karar!

Organize Suç Örgütü lideri Adnan Oktar, kolluk kuvvetleri eşliğinde tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden alınarak İstanbul Havalimanı üzerinden başka bir cezaevine nakledildi.

Adnan Oktar "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocukların cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" dahil birçok suç iddiasıyla 18 Temmuz 2018'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

BATMAN'A NAKLEDİLDİĞİ YALANLANMIŞTI

2021 yılının Mayıs ayında da Edirne Cezaevi'nde beraber kaldığı 'Aslanlar' diye bilinen erkek müritleriyle sohbet toplantıları yaptığı söylenen Adnan Oktar'ın, uyarılara kulak asmayınca Batman'a nakledildiği iddiaları medyada yer almıştı.

Haber 7'de yer alan bilgiye göre; Adnan Oktar'ın Batman'da T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne tek başına nakledilmesini kararlaştırdığı iddia edilmiş ancak Adalet Bakanlığı haberi yalanlamıştı. .

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