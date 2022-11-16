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Adnan Oktar'a yüzlerce yıl hapis cezası

Adnan Oktar hakkında birden çok suçlama nedeniyle görülen davada 891 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1 Saat Önce
2022-11-16 13:19:13
Adnan Oktar'a yüzlerce yıl hapis cezası

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada karar çıktı.

Mahkeme, Adnan Oktar'ın 891 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Yöneticisi olduğu örgüte bağlı diğer üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutulan Adnan Oktar'ın cezası kararın tamamının okunmasının ardından kesinleşecek. .

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