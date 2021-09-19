Star yazarı Aziz Üstel, “ABD bizi, Orta Doğu'da ayak işlerine bakan uşağı konumuna oturtmuştu!. Menderes Moskova'ya gitmişti. Bu da ABD'yi çıldırtmıştı. Adnan Bey Moskova'ya gittiği an, kendi idam fermanını imzalamıştı zaten! Nitekim de öyle oldu.' dedi.

Aziz Üstel'in bugün Star Gazetesi'inde yayımlanan, “…ve Adnan Bey'i astılar!” Başlıklı makalesi şöyle:

Türk değil NATO subayları darbe yaptı... Ardından da idam sehpaları kuruldu!” dedi.

Astılar asmasına da...bu güzel, bu naif beyefendiyi niye öldürdüler 27 Mayıs darbesini yapanlar?!

Yassıada Mahkemelerinde Savcının okuduğu iddianameye göre Adnan Bey ve Demokrat Parti, demokrasiyi yok edip yerine diktatörlüğü getirmeye uğraşıyordu! Nasıl yapacaktı bunu? Koskoca TSK'ya rağmen? Oyuncak tüfeklerle, mantar tabancalarıyla mı?!

Her neyse; Yargıç Salim Başol sonunda kalemini kırdı ve Adnan Menderes'le iki bakanını idama mahkûm etti.

İyi de neden?

ABD böyle istemişti de ondan!

Menderes Hükümeti Türkiye'de elektrik santralleri kurmak istiyordu. Bunun için Batı'lı dostlarıyla görüşmüş ama olumlu yanıt alamamıştı. Tam o sırada devreye Sovyetler Birliği girmiş, kendilerinin santral yapımında yardımcı olacağını bildirmişti. Menderes bunun üzerine Moskova'ya gitmişti. Bu da ABD'yi çıldırtmıştı.

Biz ABD'yi dost ve müttefik olarak görüyorduk. Ancak ABD bizi, Orta Doğu'da ayak işlerine bakan uşağı konumuna oturtmuştu! O bize zıpla diyecek biz sadece ne kadar yükseğe diye sorabilecektik. Başka hiç bir şey sormak ya da yapma imkânımız yoktu!

Adnan Bey Moskova'ya gittiği an, kendi idam fermanını imzalamıştı zaten!

Nitekim de öyle oldu.

Türk değil NATO subayları darbe yaptı... Ardından da idam sehpaları kuruldu!

Bu darbeyi 12 Mart, 12 Eylül darbeleri izledi. Her seferinde ABD'nin çocukları sivil iktidarları devirip kendileri başa geçmişlerdi.

Son darbe girişimi 15 Temmuz'dur. Orada dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, milleti sokağa davet etmiş ve Türk milleti tankların önüne yatarak meczup bir vaizin CIA talimatıyla soyunduğu darbeyi durdurmuştu.

Şimdi bir düşünün hele! Fetullah Gülen başa geçip kendini halife ilan ettirseydi nice olurdu halimiz?! Evlerden uzak; insan düşünmek bile istemiyor!

Uzun lafın kısası; Türkiye'ye gelmiş en beyefendi siyasetçiyi ABD'nin emriyle NATO subayları idam etti...

Ne diyebiliriz ki? Allah gani gani rahmet eylesin...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.