ADD ile birlikte İşliyen’i böyle cumhuriyet düşmanı ilan ettiler

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’i hedef alan Cumhuriyet gazetesi, “laiklik” kelimesinin bile geçmediği doktora tezi üzerinden İşliyen’i önce laiklik düşmanı, ardından da Cumhuriyet düşmanı ilan etti.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İslam karşıtı yayınlarıyla bilinen Cumhuriyet gazetesi bugünkü nüshasında yeni bir çarpıtmacı gazetecilik örneği sergiledi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'i hedef alan Cumhuriyet gazetesi, “laiklik” kelimesinin bile geçmediği doktora tezi üzerinden İşliyen'i önce laiklik düşmanı, ardından da Cumhuriyet düşmanı ilan etti.

Cumhuriyet gazetesi birinci sayfasında “Laikliğe savaş açtı” başlığıyla verdiği haberde İşliyen için “Diyanet'in başkan yardımcısından cumhuriyet karşıtı doktora tezi” üst başlığını kullandı. Ancak gazete, haberinde İşliyen'in laiklik ve cumhuriyet karşıtı tek bir ifadesini bile delil olarak gösteremedi. Gazete böylece önce sekülerlikle laikliği eşitledi, ardından da cumhuriyet ile laikliği…

ADD BAŞKANI BOZKURT'TAN ÇARPITMAYA DESTEK

Cumhuriyet çarpıtma haberine bir de yorum ekledi. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, İşliyen'i hedef alan habere görüş verdi. Bozkurt, “Bu tezi yazan kişi de laik devletin bir memuru. Dolayısıyla böyle bir şey yapamaz.Anayasa ortada dururken devletin bir memuru nasıl olur da laikliği, sekülerleşmeyi hedef alır?Biz suç duyurusunda bulunuyoruz, yargı işleme almıyor. Devletin memurları, seçilmişler ve atanmışları, laik devletin temel niteliklerine aykırı eylemler içinde olunca yargı görevini yapmıyor” diye konuştu.