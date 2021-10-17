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Adana'da PKK üyeliğinden aranan 3 kişi yakalandı

Adana'da, PKK üyeliğinden aranan 2 hükümlü ve 1 zanlı yakalandı.

8 Saat Önce
2021-10-17 10:19:04
Adana'da PKK üyeliğinden aranan 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyeliğinden 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler E.E. (30) ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis bulunan H.A. (61) ile aynı suçtan aranan şüpheli S.D'nin (25) saklandığı adresi belirledi.

Polis, yaklaşık 14 yıldır firari olan H.A. ve yaklaşık 10 yıl firar eden E.E. ile zanlı S.D'yi yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Zanlı S.D. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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