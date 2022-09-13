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Adana'da eli sopalı 10 kadın, acil servisi basmaya çalıştı!

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan tartışmada, hasta yakını olan eli sopalı bir grup kadın, acil servise girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kadınlar, kapıdan uzaklaştırıldı

16 Saat Önce
2022-09-13 14:05:41
Adana'da eli sopalı 10 kadın, acil servisi basmaya çalıştı!

Olay, dün gece Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis bölümünde meydana geldi. Hastalarına iyi bakılmadığını iddia eden bir grup, görevlilerle tartıştı. Daha sonra ellerinde sopalarla hastaneye gelen 10 kadın, acil servise girmeye çalıştı.

Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kadınlar, acil servis girişinden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, bahçede bekleyen kadınları sakinleştirdi.

Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. .

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