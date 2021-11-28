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TIMETURK / GÜNDEM / Adana'da akrabaların 'motosiklet' kavgası: 3 ölü

Adana'da akrabaların 'motosiklet' kavgası: 3 ölü

Adana’da, akrabalar arasında motosikletin çalınması nedeniyle çıkan silahlı kavgada Kemal Acar (25) ve ağabeyi Hacı Acar (36) ile arkadaşları Cumali Canördek (32) yaşamını yitirdi.

46 Dakika Önce
2021-11-28 17:22:51
Adana'da akrabaların 'motosiklet' kavgası: 3 ölü

Polis, olay sonrası kaçan Mehmet Emin Ç. (46) ile oğulları Abdullah Ç. (20) ve Fırat Ç.'yi (18) arıyor.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Yüreğir ilçesine bağlı Camili Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Emin Ç. ile oğulları Abdullah Ç. ve Fırat Ç., motosikletlerini çalmakla suçladıkları akrabaları olan Kemal Acar ve ağabeyi Hacı Acar'ın evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

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Mehmet Emin Ç. ve oğullarından biri, tabancayla Acar kardeşler ile arkadaşları Cumali Canördek'e ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, 3 kişiye de isabet etti.

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Baba ile oğulları ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Kemal Acar ve Hacı Acar kardeşler ile arkadaşları Cumali Canördek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Mehmet Emin Ç. ile oğulları Abdullah Ç. ve Fırat Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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