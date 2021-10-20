Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Bulut, geçtiğimiz gün vefat eden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hakkında bazı askeri isimlerin görüş ve düşüncelerini paylaştı

Gazeteci Bulut'un “Adamdı…” başlıklı yazısı:

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı dolayısıyla Yeniçağ, "Herkesin hayırla andığı güzel adam" diye başlık attı. Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Meral Akşener, yayınladıkları mesajlarda, onun "millî teknoloji hamlesi ve yerli SİHA'ların öncü ismi" niteliğini öne çıkardılar.

Oğlu Selçuk Bayraktar'ın mesajında paylaştığı resimlerden biri de sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı. O resmin hikâyesi şöyle:

Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin terörle mücadelede kullanmak üzere İsrail'den insansız hava aracı satın almasına, arızalanan bu araçların onarım için İsrail'e gönderilmesine üzülüyordu. Uzun süreden beri bu alanda Türkiye'ye nefes aldıracak bir proje üzerinde çalışıyordu. İhtiyacı yerinde tespit etmek için 2000 yılı başında oğulları Haluk ve Selçuk ile birlikte Güneydoğu'ya gitti. Şırnak 6. İç Güvenlik Tugayı'nda Yarbay Melih Gülova ile tanıştı. Sonradan şehit olan Gülova da bu konu üzerinde araştırma içindeydi.

Sabah'ın haberine göre "Yarbay Melih Gülova, Özdemir Bayraktar'a, 'Teröre karşı teknolojik bir çare bulmaya çalışıyorum' dedi. Hemen orada Tugay'ın bulunduğu Gabar Dağı eteklerinde bir teknoloji atölyesi kuruldu. Özdemir Bayraktar ile oğulları ve mühendisler iki yıl boyunca bu atölyede çalıştı. Prototipler hazırlandı, uçuruldu. Döner kanatlı ilk mini İHA olan Malazgirt, bu atölyede yapıldı. Yarbay Gülova, 2007 Haziran'ında Şırnak'ta teröristlerce uzaktan patlatılan bir bombayla şehit düştü.

Özdemir Bayraktar ve ekibi çalışmalarını daha da hızlandırdı. 2014'te ilk İHA, TSK envanterine alınırken Özdemir Bayraktar şehit arkadaşını, 'Bu projeler, bu başarılar aslında onların eseridir. Komutanın vasiyetini tamamladık' diyerek andı."

Emekli general Ahmet Yavuz ile emekli kurmay albay Mustafa Önsel'in yayınladıkları mesajlar da Özdemir Bayraktar'ın pek bilinmeyen yönlerini ve karakterini sergiliyordu:

Ahmet Yavuz, "Değerli dostum Sayın Özdemir Bayraktar'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Benim için büyük bir dost, bir sanayici olarak yarattığı İHA'larla 1920'lerin Nuri Killigil'idir. Kendisine Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim." demişti.

Bu mesajı alıntı yapan emekli kurmay albay Mustafa Önsel ise "Kendisini 2000'li yılların ortasından, Güneydoğu'daki çalışmalarından tanırız. Bizler ve gelecek nesiller onu çok güzel duygularla anacaktır. Ayrıca Silivri'de kumpas davalarında da bizleri yalnız bırakmayan, eyvallahsız, mert ve namuslu bir insandı. Adamdı! Rahmet ve dua ile..." dedi.

Gazeteci Yalçın Bayer de Hürriyet'teki sütununda Halit Çelikbudak'ın Özdemir Bayraktar için 12 yıl önce yazdığı yazıya ve bugünkü değerlendirmesine yer verdi.

Çelikbudak, 12 yıl önceki yazıda "İkitelli'de ilk insansız uçak ürettikleri 'Büyük Atölye'nin duvarında Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözü yer alıyor. İçerde 20'ye yakın genç mühendis çalışıyor. Çoğu bilgisayarcı-elektronikçi...

Bayraktarlar, hep birlikte çalışıyor. 'Ülkemiz için insansız uçağı ilk yapan bizler olmalıyız çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Biz ülke olarak bugüne kadar havacılık konusunda birçok fırsatı kaçırdık. Osmanlı döneminde Lagari Hasan Paşa, Hazerfen Ahmet Çelebi; Cumhuriyet döneminde de Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ. Çalışmalar sonunda hep hezimete uğramış, Türkiye için kayıp olmuş. Güçlü ordu, güçlü Türkiye' diyor çünkü kendisi tam bağımsızlıkçı çünkü 1968 kuşağından..." diye yazmış...

Özdemir Bayraktar için söylenenleri tek kelimeyle ifade etmek gerekirse, Mustafa Önsel'in ifadesiyle "adamdı" demek gerekiyor. Bu söz herkes için söylenmez... Özdemir Bayraktar, Türkiye için büyük kayıptır ama yerine, yetiştirdiği evlatlarını bıraktı. Allah rahmet eylesin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.