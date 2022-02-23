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Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in iadesi için geçici tutuklanmasını istedi
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TIMETURK / GÜNDEM / Adalet Bakanlığı'ndan BAE'ye Sedat Peker girişimi

Adalet Bakanlığı'ndan BAE'ye Sedat Peker girişimi

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

2 Saat Önce
2022-02-23 12:10:41
Adalet Bakanlığı'ndan BAE'ye Sedat Peker girişimi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararları kapsamında, Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, BAE'de bulunan Peker'in iadesi için harekete geçti.

Bakanlık, BAE'ye gönderdiği yazıda, Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı.

Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti. .

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