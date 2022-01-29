Adalet Bakanlığı'nda devir teslim: Gül görevini Bozdağ’a teslim etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıktaki törende görevini yerine getirilen Bekir Bozdağ'a devretti

Abdulhamit Gül, bakanlıktaki törende görevini, yeni Bakan Bekir Bozdağ'a devretti.

Abdulhamit Gül'ün açıklamaları:

Çok değerli bir siyasetçimiz, büyüğümüz. En başarılı şekilde görevi ifa edeceğine inancımız tamdır. Görevden affımıza ilişkin takdirleri ile bizlere süreçte destekleri için sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımız arz ediyorum. Her makam geçici. Aslolan milletimizin kalbinde yer etmek. Bu aziz milletin ferdi olmak en büyük şeref. Reformlar ortaya koyduk. Tüm bu çalışmalarla da bireyin daha özgür olması, daha demokratik olması, daha güçlü toplum için çalışmalar ortaya koyduk. En büyük hakem milletimiz ve Allah'ın takdiridir, hükmüdür. Tüm bakanlık çalışanlarına, yargı çalışanlarına, personellerimize teşekkür ediyorum.

Bekir Bozdağ'ın açıklamaları:

Çok kıymetli bakanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, bakanlığımızın kıymetli çalışanları ve kıymetli misafirler ben de sözlerimin başında hepinizi selamlıyorum. Bugün bir nöbet değişimi yapıyoruz. Ben daha önce görevimi Gül Bakanımıza gururla emanet etmiştim, şimdi değerli bakanım emaneti bize devretmektedir. Öncelikle adalet gibi yüce bir değere hizmet etme, milletimize ve ülkemize hizmet etme fırsatı sunduğu için şükrediyorum. Cumhurbaşkanımıza şahsım, ailem adına hassaten şükranlarımı sunuyorum.

Bu bir bayrak değişimi. İstişare ile, Cumhurbaşkanımızla, kabinemizle, parlamentomuzla, paydaşlarımızla aklımızı aklımıza ilave ederek daha iyisini milletimiz için bularak yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini isterim. Bakanımızın bıraktığı yerden yolumuza devam edeceğiz. Rehberimiz hukuk olacaktır. Milletimizin adaletten beklentilerini biliyoruz. Azami derecede ve olumlu biçimde cevap için gayret içinde olacağız. .