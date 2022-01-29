Adalet Bakanı Gül istifa etti! Yerine Bekir Bozdağ atandı

Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atandı.

Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ getirildi.

Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

ABDULHAMİT GÜL'DEN İLK AÇIKLAMA

Abdulhamit Gül "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

BEŞTEPE'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Bekir Bozdağ'ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Sayın Abdülhamid Gül bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum.,

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ'a başarılar dileyerek, eski bakan Abdulhamit Gül'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevinden ayrılan değerli kardeşim Abdulhamit Gül Bey'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Bayrağı devralan sevgili Bekir Bozdağ Bey'e başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti. .