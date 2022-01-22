Adalet Bakanı Gül'den 'Sedef Kabaş' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmasının ardından gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş'a ilişkin açıklama yaptı.

GAZETECİ Sedef Kabaş'ın, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepkiler sürüyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" ifadelerini kullandı.

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