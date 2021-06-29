Adalet Bakanı Gül'den ''Elmalı Davası'' açıklaması

Adalet Bakanı Gül, HSK'nın Elmalı davasına ilişkin inceleme başlattığını açıkladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Elmalı Davası'yla ilgili Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.