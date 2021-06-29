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Adalet Bakanı Gül'den ''Elmalı Davası'' açıklaması

Adalet Bakanı Gül, HSK'nın Elmalı davasına ilişkin inceleme başlattığını açıkladı.

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Google News - Timeturk
29.06.2021 18:36:16
Adalet Bakanı Gül'den ''Elmalı Davası'' açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Elmalı Davası'yla ilgili Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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