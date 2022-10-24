Adalet Bakanı Bozdağ'dan anayasa değişikliği açıklaması!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa'da 'başörtüsü' ile ilgili değişikliğin yapılması çalışmalarının sürdüğünü belirterek, hem başörtülü hem de başı açık olan kadınların haklarını teminat altına alan bir düzenleme yapılacağını, gerekirse referanduma da gidilebileceğini bildirdi.