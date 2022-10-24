Adalet Bakanı Bozdağ'dan anayasa değişikliği açıklaması!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa'da 'başörtüsü' ile ilgili değişikliğin yapılması çalışmalarının sürdüğünü belirterek, hem başörtülü hem de başı açık olan kadınların haklarını teminat altına alan bir düzenleme yapılacağını, gerekirse referanduma da gidilebileceğini bildirdi.
2022-10-24 14:14:45
TRT Haber canlı yayınına katılan Bozdağ, gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.
Diyarbakır Cezaevi'nin müzeye dönüştürülmesi konusuna değinen Bozdağ, cezaevinin kötü bir şöhretinin bulunduğunu, bu durumun Türkiye'nin görünümünü de olumsuz etkilediğini vurguladı. Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021'de cezaevinin müzeye dönüştürüleceğini açıklamasının ardından cezaevindeki hükümlülerin diğer cezaevlerine dağıtılmaya başlandığını bildirdi.
Bozdağ, "Böylesi hak ihlalleriyle, acı hatıralarla anılan bir cezaevini kapatmak Adalet Bakanı olarak bizim için bir şeref ve bir onurdur. Hükümet olarak da hükümetimizin büyük bir başarısı, büyük bir iradesidir." dedi. .
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