DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
1 kWh elektrik kaç tl 2022? 210 kWh elektrik ne kadar, kaç lira?
Burkina Faso'da cunta lideri, kendini cumhurbaşkanı ilan etti
Kübra Ece kim? Kübra Ece neden öldü? Kübra Ece intihar mı etti?
İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Numan Kurtulmuş: Bakanların kim olacağı Cumhurbaşkanı’nın takdiri
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk talimat
Türkiye ile BAE arasında askeri işbirliği görüşmesi
Yüksek faturalardan sonra harekete geçildi! Elektrikte aylık tüketim limiti artırıldı
TL'ye dönüşüm hesapları ile ilgili son dakika faiz kararı!
Trudeau'dan Rusya'ya tehdit: Ukrayna işgal edilirse bunun bedeli ağır olur!
Van'da art arda iki deprem!
Bakan Soylu: Yunanistan 3 göçmeni denize attı
Yeni Zelandalı gazeteci: Taliban'ı eleştiriyordum, kendi ülkem mağdur etti
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi; 23 yaralı
Pentagon’dan Ukrayna açıklaması

TIMETURK / GÜNDEM / Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk talimat

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk talimat

İkinci kez Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Bozdağ, bakanlık bürokratlarıyla yaptığı görüşmelerde ilk talimatını verdi.

2 Saat Önce
2022-02-01 08:34:24
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk talimat

Bozdağ'ın öncelik verdiği konu, Türkiye gündeminin ön sıralarından düşmeyen kadın cinayetleri ve bunun sonrasında şüphelilere dönük işlemler oldu. Bozdağ, bu konularda infiale neden olan kararların ortadan kalkması için yasa ya da genelge ne gerekirse yapılacağını belirtip bu konularda taviz vermeyeceğini de göstermiş oldu.

Bozdağ, yaptığı ilk toplantılarda yargının sorunlarını masaya yatırırken "Özellikle kadına şiddet ve cinsel istismar başta olmak üzere kamuoyunda tepkilere neden olan olaylarda tutuklama verilmesi gerekiyorsa verilmeli" dedi.

ADALET MAHKEMEDE GERÇEKLEŞSİN

Bozdağ, birçok olayda şüphelilerin önce serbest bırakılıp daha sonra sosyal medya ve kamuoyu baskısı ile tutuklandığını hatırlatarak, "Mahkemelerin şüphelileri bırakıp kamuoyu baskısı ile yeniden tutuklaması yanlış. Adalet mahkemelerde tecelli etsin Twitter'da değil" diye konuştu.

RAHATSIZ EDİCİ KARAR OLMAMALI

Mahkemelerin bu kadar önemli ve hassas konularda dikkatli olması, vicdanları rahatsız eden kararlar vermemesi gerektiğinin altını çizen Bozdağ, "Yasal eksiklik varsa düzenleme yapalım" talimatı verdi.

Bozdağ'ın talimatı ile birlikte gerekli çalışmalar başladı. Kısa süre içinde bu konuda kamuoyunu rahatlatan adımların atılması bekleniyor.

Kaynak: Sabah .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş