''Açılın, Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık''
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile ilgili bir yazı kaleme aldı.
2021-12-12 09:32:37
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Meclis'teki bütçe sunuş konuşması, tek kelimeyle enfesti.” görüşünü savundu.
Hakan yazısında, “Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran... Önyargı oluşturmayan, sevdiren... Bir üsluptu Bakan Nebati'nin üslubu. Sevdiğim ve özlediğim siyaset yapma biçiminden şahane bir örnek sunduğu için Bakan Nebati'ye bin teşekkür.” ifadesini kullandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)