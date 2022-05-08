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TIMETURK / GÜNDEM / 'Acil telefon etmem gerekiyor' dedi, telefonu çaldı

'Acil telefon etmem gerekiyor' dedi, telefonu çaldı

İstanbul'da bir kişi yakınını araması gerektiğini söyleyerek yabancı turistin cep telefonunu çaldı.

2 Gün Önce
2022-05-08 17:17:20
'Acil telefon etmem gerekiyor' dedi, telefonu çaldı

İstanbul'un Şişli ilçesinde T.B. yaklaştığı Ukrayna uyruklu kadına, yakınını acil arayacağını söyleyerek telefonunu kullanmak istedi.

Turistin telefonunu vermesi üzerine şüpheli, bir numara çevirerek telefonla konuşmaya başladı.

T.B., bir süre telefonla konuştuktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Telefonu çalınan A.P. isimli kadın, durumu polise haber verdi.

Polis, kadının verdiği eşkal doğrultusunda şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Şüphelinin üzerinde bulunan cep telefonu ise yabancı turiste teslim edildi. DHA

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