Acil ameliyata girecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Ürdün'e gerçekleştireceği ziyaret ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e gerçekleştireceği duyurulan ziyaretin ertelendiği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaretin, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın acil ameliyatı nedeniyle ertelendiği belirtildi.

ÜRDÜN KRALI ALMANYA YOLCUSU

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bel fıtığı ameliyatı için yarın Almanya'ya gideceği bildirildi. Konuya ilişkin Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada; Kral 2. Abdullah'ın ameliyatının Almanya'nın Frankfurt kentindeki özel bir hastanede gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, doktorların tetkikleri ve tavsiyeleri üzerine Kral 2.Abdullah için bel fıtığı ameliyatı kararı alındığı aktarıldı. .