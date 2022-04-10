DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye 7 sıra birden yükselerek ilk 5 ülke arasına girdi
Fransa'da seçim günü: Macron ve Le Pen arasında cumhurbaşkanlığı yarışı
Toyota, Türkiye'de bir ilki başlatıyor
Pakistan'da yarın kritik seçim
Zelenski'den Batı'ya çağrı: Bekleyecek zamanımız yok
İkinci el satışları uçuşa geçti
Bakan Akar: Mayınlar kasıtlı bırakılmış olabilir
Kardeşlerim 47. bölüm izle | Atv Kardeşlerim yeni bölüm tek parça full HD izle | Youtube Kardeşlerim son bölüm (47.bölüm)
Bakan Nebati enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı
Idris Elba: Ünlü olmadan önce ot satıyordum
Acil ameliyata girecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi
Fransa'da Macron için zor gün
İslam Memiş'ten altın uyarısı: Nisan ayı final ayı, sonrası felaket
Bir ülke daha duyurdu: Bayraktar için Erdoğan'dan söz aldım!
Barış Yarkadaş: 'Bu 3 aday da çıkarsa Millet İttifakı kazanamaz'

İSTANBUL

19:45:00

İftar vakti

BURSA

19:43

04:59
19:43
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:28

04:44
19:28
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:11

04:28
19:11
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:54

04:11
18:54
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:42

04:07
18:42
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:45:00

İftar vakti

ANKARA

19:28

04:44
SAHUR
19:28
İFTAR

TIMETURK / GÜNDEM / Acil ameliyata girecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi

Acil ameliyata girecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Ürdün'e gerçekleştireceği ziyaret ertelendi.

1 Saat Önce
2022-04-10 08:53:00
Acil ameliyata girecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e gerçekleştireceği duyurulan ziyaretin ertelendiği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaretin, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın acil ameliyatı nedeniyle ertelendiği belirtildi.

ÜRDÜN KRALI ALMANYA YOLCUSU

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bel fıtığı ameliyatı için yarın Almanya'ya gideceği bildirildi. Konuya ilişkin Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada; Kral 2. Abdullah'ın ameliyatının Almanya'nın Frankfurt kentindeki özel bir hastanede gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, doktorların tetkikleri ve tavsiyeleri üzerine Kral 2.Abdullah için bel fıtığı ameliyatı kararı alındığı aktarıldı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş