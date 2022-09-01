Açık Lise Kayıt Ne Zaman? Aöl Kayıt
AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, tarihleri nedir? Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Arama motorunda gündemde yer alan AÖL kayıtları hakkında detaylara haberimizde yer verdik. Peki AÖL kayıt ücretleri ne kadar, ödemeler hangi bankaya yapılacak? İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...
2022-09-01 17:09:31
Açık Öğretim İlk Kayıt Nasıl Yapılır?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatırmaları gerekmekte. Ardından aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını oluşturur.
2022-2023 Açık Lise Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?
Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 AĞUSTOS 2022 - 7 EKİM 2022 gününe kadar devam etmektedir.
Açık Lise Ücreti Nasıl Yatırılır?
Açık liseye kayıt yaptıran adayların katılacağı sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir. Kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankaların ATM'lerinde yatırılmaktadır. Açık öğretim lisesi https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücreti ödeme işlemlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz.
AÖL Hangi Bankalara Ücret Yatırılır?
Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek anlaşmalı bankalardan Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek ödeme işlemlerini gerçekleştirir. .
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