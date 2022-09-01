Açık Lise Kayıt Ne Zaman? Aöl Kayıt

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, tarihleri nedir? Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Arama motorunda gündemde yer alan AÖL kayıtları hakkında detaylara haberimizde yer verdik. Peki AÖL kayıt ücretleri ne kadar, ödemeler hangi bankaya yapılacak? İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...