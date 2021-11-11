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TIMETURK / GÜNDEM / Açık cezaevlerindeki izin süresi bitiyor

Açık cezaevlerindeki izin süresi bitiyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin süresinin 30 Kasım'da sona ereceğini bildirdi.

1 Saat Önce
2021-11-11 21:03:51
Açık cezaevlerindeki izin süresi bitiyor

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 5275 sayılı Kanun'un geçici 9. maddesi kapsamında, 14 Nisan 2020'den itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak, cezasının infazına karar verilen yükümlülerin Kovid-19 iznine gönderildiği hatırlatıldı.

Söz konusu hükümlülerin yasa gereği izin sürelerinin 30 Kasım'da sona ereceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra Kovid-19 izninden dönecek olan hükümlülerin; aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları, kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri, kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları, kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hükümlülerin sağlığının korunması bakımından tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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