Acıbadem'den Haluk Pekşen açıklaması: İddiaları inceliyoruz

Acıbadem Sağlık Grubu, eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen'in vefatıyla ilgili ortaya atılan iddialara yönelik inceleme başlatıldığını açıkladı

CHP'nin eski Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in vefatına ilişkin 'yanlış teşhis' iddialarına ilişkin hastaneden açıklama geldi.

Acıbadem Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"15 Ağustos 2022 tarihinde Acıbadem Bodrum Hastanemizin Acil Servis'ine başvurmasıyla tedavi süreci başlayan ve sonrasında Ankara'ya sevk edilerek tedavisine devam edilen hastamız Sayın Haluk Pekşen'in hayatını kaybetmesi, hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.

Sosyal medyada ve basında yer alan, merhum Haluk Pekşen'in kurumumuzdaki tedavi sürecine ilişkin iddialarla ilgili gerekli inceleme tarafımızca başlatılmıştır. Bu inceleme hızla gerçekleştirilip, sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır."