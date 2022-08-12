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Acı bal yiyerek baygınlık geçiren ayının adı 'Balkız' oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, acı bal yedikten sonra baygınlık geçiren yavru bozayıya 'Balkız' adının verildiğini duyurdu.

1 Saat Önce
2022-08-12 14:26:43
Acı bal yiyerek baygınlık geçiren ayının adı 'Balkız' oldu

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki kovanlardan acı bal yiyen dişi yavru bozayı, baygınlık geçirdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından kamyonete bindirilerek, veteriner hekime götürülen bozayının görüntüleri, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşım yapılarak, ayıya 'Balkız' adının verildiği belirtildi. Açıklamada, "Sevimli ayıcığımızın adı 'Balkız'. Kızımız adıyla yaşasın. Balkız'ın sağlık durumu gayet iyi en kısa sürede yaşam alanına bırakacağız" denildi.

62f62431470a9b1ba8988640 - Kopya

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