DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Otogarda mahsur kalanlar geceyi yazıhane ve mescitlerde geçiriyor
Nijerya'da başörtüsüne serbestlik getirildi
Ablasını boğarak öldüren genç: 'Hayatımı mahvetmişti'
Velilere yarıyıl önerisi: Çocuklarınızı santranca yönlendirin
2022 Resmi Tatil Günleri
ABD’de aşı zorunluluğunda geri adım
2022-DİB-MBSTS başvuruları başladı
NATO, Rusya'nın tekliflerine bu hafta karşılık verecek
İsrail casus yazılımı Pegasus'u üreten şirketin CEO'su istifa etti
2022 AÖL Kayıt Yenileme Ne Zaman Bitiyor? AÖL Kayıt Nasıl Yapılır?
Hırvatistan: Savaş çıkarsa NATO’daki askerlerimizi geri çekeceğiz
ABD: Çip sıkıntısı devam edecek
Irak Meclis Başkanı'nın konutuna füze saldırısı
Fransa'nın aylardır Burkina Faso'da darbe senaryoları üzerinde çalıştığı iddia edildi
İkinci el araç almanın püf noktaları I Aldığınız araç çalıntı mı? Sahte ilanlara dikkat!

TIMETURK / GÜNDEM / Ablasını boğarak öldüren genç: 'Hayatımı mahvetmişti'

Ablasını boğarak öldüren genç: 'Hayatımı mahvetmişti'

Diyarbakır'da Sultan T. (25), tartıştığı erkek kardeşi M.B.F. (20) tarafından boğularak öldürüldü. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan M.B.F.'nin ifadesinde, 'Hayatımı mahvetmişti, artık dayanamadım; kardeşimi öldürdüm' dediği öğrenildi.

38 Dakika Önce
2022-01-26 00:44:58
Ablasını boğarak öldüren genç: 'Hayatımı mahvetmişti'

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli M.B.F. (20), bilinmeyen nedenle bekar olan ablası Sultan T. (25) ile tartıştı. Çıkan tartışma sırasında M.B.F., ablası Sultan T.'nin boğazını sıkmaya başladı. Nefes almakta güçlük çeken Sultan T., yere düştü. Ablasının yerde hareketsiz yattığını gören M.B.F., evden ayrıldı. 10 Nisan Polis Merkezi'ne giden M.B.F., ablası Sultan T.'yi öldürdüğünü söyledi. M.B.F.'nin sözleri üzerine sağlık ekipleriyle birlikte eve giden polisler yerde hareketsiz yatan Sultan T.'yi gördü. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sultan T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sultan T.'nin cansız bedenini Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'HAYATIMI MAHVETMİŞTİ, ARTIK DAYANAMADIM ÖLDÜRDÜM' DEDİ

250120222214218665631

Ablası Sultan T. 'yi öldürmekten gözaltına alınan M.B.F.'nin ifadesinde, "Hayatımı mahvetmişti, artık dayanamadım; kardeşimi öldürdüm" dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş