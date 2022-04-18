Abdurrahman Dilipak: ‘Mavi Marmara’nın hatırasını bile koruyamadık

İslam ülkelerinde ‘aktif denge politikası’nın yerini hovarda siyaseti yapıldığını belirten DilipakYeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Kudüs meselesi, Filistin davası kaynayıp gidiyor; ‘Mavi Marmara’nın hatırasını bile koruyamadık' dedi.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında, İsrail güçlerinin son dönemde Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Saldırıların arkasının kesilmediğini yazan Dilipak “‘Büyük İsrail'e giden yolda bir yandan Kushner senaryosu güncellenirken, öte yandan, KKTC'de ilginç şeyler oluyor. Ukrayna yeni İsrail olacak, Kuzeydoğu Karadeniz sahillerinden Hazar denizine kadar da, Transkafkaslarda, yani Yecüc Mecüc / Gog Magog'un huruç edeceği Kaf dağı bölgesinde başka bir Yahudi devleti daha. İçinde Karaimlerin de yer alacağı HAZARA devleti için sanki birileri iş üstünde. Hani Meşiah'ı bekliyorlar ya, onun için de mabedin inşası gerekiyor!” görüşünü dile getirdi.

İsrail polisinin saldırısıyla ilgili Türkiye'nin de bir kınama mesajı yayınladığını ve vaziyeti kurtarmış olduğunu yazan Dilipak özetle şöyle devam etti: ABD ve AB'den de kınama gelince Ankara da daha fazla işin üzerine gitmedi.

Aslında Biden ekibi çok daha tehlikeli, kapsamlı yeni bir senaryonun üzerinde çalışıyorlar. ‘Büyük İsrail' için hazırlık yapıyorlar. Yarım kalan Kushner ve Dahlan senaryosunu güncelliyorlar. Bu arada batı Ankara'yı hem yanına almak, hem de fazla inisiyatif yüklememek istiyor. Bunun için de bir elinde havuç tutuyor, bir elinde sopa.”

İslam ülkelerinde ‘aktif denge politikası'nın yerini hovarda siyaseti yapıldığını ifade eden Dilipak, “ Maalesef, İslam ülkesi liderleri dediğiniz takım göz ucuyla ABD, AB, İngiltere, Rusya, Çin ve İsrail'i gözetiyor, onların düşmanlıklarından sakınıp dostluklarını kazanmaya çalışıyor da Allah'a dayanmayı, O'nun rızasını kazanmayı öncelikli bir mesele olarak ele almıyorlar. Onun için de iki yakamız bir araya gelmiyor. Sonunda Eba Müslüm Horasani'nin dediği noktaya geliyoruz. Hak'dan, adaletten uzaklaşınca kasetlerle, yolsuzluk dosyaları ile uğraşmak zorunda kalıyor politikacılar, bürokratlar, STK temsilcileri, Yargı mensupları, STK temsilcileri, Cemaat liderleri.. İşte bu ahval ve şerait altında Kudüs meselesi, Filistin davası kaynayıp gidiyor. Bir ‘Mavi Marmara'nın hatırasını bile koruyamadık” görüşünü dile getirdi. .