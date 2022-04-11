Abdurrahman Dilipak: Hepsi aynı oyunun piyonları

Gazeteci ve yazar Abdurrahman Dilipak, Pakistan üzerinden İslam devletlerini eleştirdi. Soğuk savaş taktiği ile hareket ediyoruz diyen Dilipak, 3. yolu hatırlattı. Dilipak, 'Hepsi aynı oyunun piyonları' dedi.

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit'teki köşe yazısında Başbakan İmran Han hükümetinin Meclis'te yapılan güvensizlik oylaması sonucu düşürülmesinden sonra Pakistan üzerinden İslam devletlerini eleştirdi.

İslam devletlerinin ABD, Rusya ve Çin'den soğuk savaş taktiği ile medet umduğunu ve İslam devletlerinin zalimlerden zalim beğenmekten vazgeçmedikçe durumun değişmeyeceğini vurgulayan Dilipak, "İnsanlık çok büyük bir kayıp verecek, “içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden" dedi.

PAKİSTAN'IN TÜRKİYE POLİTİKASI DEĞİŞMEZ

Pakistan'ın Türkiye ile gönül bağının olduğunu ve İmran Han gitse dahi bunun değişmeyeceğini belirten Dilipak, "ABD, dün Afganistan'ı kendi haline bırakırken(!?), bugün Pakistan'a el attı. Türkiye; neden ABD, NATO, AB, İngiltere ile ittifak ötesi stratejik işbirliği içinde ise, Pakistan da aynı sebeple Çin'le benzer bir ilişki içindeydi. Aklı ile Çin'le beraberdi ama kalbi ile Türkiye'den yana idi. İmran Han'ın gidişini çok yönlü okumak gerek. Türkiye'nin Pakistan'la politikası değişmez. Pakistan'da yönetime kim gelirse gelsin, gelen yönetim Türkiye'ye yakın duracaktır. Çin'e yakın İmran Han gitti, o zaman da Türkiye-Pakistan ilişkisi iyi idi. Çünkü Türkiye'nin Çin ve Rusya ile ilişkisi iyi idi. Yeni gelecek olan ABD'ye, İngiltere'ye yakın olacaksa, sorun yok, Türkiye'nin de ABD ve İngiltere ile ilişkisi iyi." ifadelerine yer verdi. .