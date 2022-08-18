Abdurrahman Dilipak: Bu dava daha ilk günden itibaren sahipsiz kaldı

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ni konu aldığı 'AK Parti'nin papatyaları' başlıklı yazısı nedeniyle KADEM tarafından kendisine açılan davadaki son gelişmeleri paylaştı.

14 Eylül'de Küçük Çekmece 2. Asliye Ceza'da hâkim karışına çıkacağını yazan Dilipak “Bu arada kimler gelmiş kimler gitmiş diye baktım, davacı olan AK Parti il kadın kolları başkanlarının üçte biri, bugün il başkanı değil. Kadın Kolları İl Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın yerine Ayşe Keşir geldi. Çam'ın yardımcıları Ceyda Çetin Erenler, Çiğdem Koncagül, Jülide İskenderoğlu, Semiha Ekinci, Serpil Kavrak da artık Merkez Karar'da değiller. Yani, kadın kolları yönetiminden kimse davaya kurumsal olarak ve fiilen müdahil değil” diye yazdı.

“Dava sahipsiz kaldı gibi sanki” diyen Dilipak, şöyle devam etti:

“Düşünsenize kadın kolları genel merkezden kimse yok. İl başkanlarının 3'te 1'i artık görevde değil. Son vekâletname veren Giresun'la birlikte, Kastamonu ve Hakkâri dışında hiçbir il kadın kolları başkanı vekaletname vermemiş. KADEM hem teşkilat ve hem de genel başkanı temsilen 2 avukatla katılmıştı, bir de Yalova'dan bir avukat gelmişti, hepsi bu. Yalova'da da artık yönetim değişince o defter de kapandı. KADEM'den gelen iki avukattan birinin katılma talebi reddedilince bir avukatla duruşma devam etmişti. Bu davanın daha ilk günden itibaren sahipsiz kalması ilginç. Yeniden görev almayan ya da seçilmeyen 27 il başkanından biri çıkıp sürecin nasıl geliştiğini anlatacak mı acaba? Troller, sosyal medya ağları, yerel medya, ulusal medya, ‘topyekûn bir saldırı' başlatılmıştı. ‘Medya tetikçileri', azgın bir iştiha ile ‘medya linçi' için adeta mevzilenmişti! Kalemlerinden kan damlıyordu. Sahi ne oldu da derin bir sessizliğe gömüldüler. Neden ‘Davalarına' sahip çıkmıyorlar?”

Son görülen duruşmaya AK Parti'den sadece Yalova kadın kolları başkanını temsilen bir avukatın katıldığını yazan Dilipak, “Bu duruşmada muhtemelen o da olmayacak. Çünkü eski başkanın davadan çekilme kararı aldığı konuşuluyor. Bana kalırsa bu süreç ve bu dava bir turnusol kâğıdı görecek. Bu davanın gölgesi, bundan sonraki seçimlere de yansıyacak. Bu kadrolar değişmeye devam edecek ve tabandan kopuk hareket eden bu kişiler parti kademelerinden elenecek ve aday olarak da listelerde kendilerine yer bulamayacaklar. Aday olsalar bile tabanlarından bekledikleri desteği bulamayacaklar.” görüşünü dile getirdi. .