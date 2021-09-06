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TIMETURK / GÜNDEM / Abdullah Kiğılı: 2 bin çalışanın 400'ü aşı olmak istemiyor

Abdullah Kiğılı: 2 bin çalışanın 400'ü aşı olmak istemiyor

Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı bazı çalışanların aşı olmak istemediğini bunun da işleri yavaşlattığını belirtirken, PCR testi zorunluluğunun faydalı bir karar olduğunu söyledi

2 Saat Önce
2021-09-06 18:39:24
Abdullah Kiğılı: 2 bin çalışanın 400'ü aşı olmak istemiyor

Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı işyerlerinde PCR testi zorunluluğu hakkında Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulundu.

Kiğılı çalışanların bazılarının aşı olmamakta direndiklerini, bu durumun da işleri aksattığını belirtti. Ayrıca Kiğılı, haftalık olarak PCR testi zorunluluğunun getirilmesinin çok doğru bir karar olduğunun altını çizdi.

“400 kişi aşı olmak istemiyor”

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Kiğılı'nın konuşmasında öne çıkanlar şöyle;

“Yalnız bizde 2 bin kişi çalışıyor. Son yaptığımız istatistiklerde 2 bin kişiden neredeyse 400'u aşı olmuyor ve olmamakta da direniyor. Öylesine büyük sıkıntılar çekiyoruz ki, kırmızı listede olan bölgelerde mağazalarımız var. Buralarda 6 ile 8 arasında çalışanlar var. İçlerinden biri mutlaka Kovid çıkıyor ve sıkıntı başlıyor. Diğer ekip arkadaşlarına ekip gidiyor testler yapılıyor. Moraller bozuluyor. Biz bir bakımdan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı işi yapıyoruz bir bakımdan ekibe moral motivasyon sağlıyoruz. Ciddi anlamda işi tökezletiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen haberle haftalık PCR testi uygulamasına başlamak üzereyiz. Çalışanların PCR testi ile ilgili evrak düzenleme işi yeni bir bunları yapmaya çalışacağız”

PCR testi zorunluluğunun getirilmesinin çok iyi bir karar olduğunu söyleyen Kiğılı, testin maliyetinin kim tarafından karşılanacağının daha belli olmadığını önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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