Abdullah Gül ve eşi hakkında ilginç iddia

Gazeteci ve yazar Talat Atilla, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül’le ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. İkilinin altınlarının kuyumculuk yapan eski AK Partili milletvekili tarafından buharlaştırıldığını ileri süren Atilla, devamında ise dikkat çeken detaylar paylaştı.

Turktime yazarı Talat Atilla, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'le ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundu. Eskiden AK Parti'de milletvekilliği yapmış bir kişinin kuyumcusunda işletilen Abdullah Gül Vakfı'na ve Hayrünnisa Gül'e ait altınların buhar olduğunu ileri süren Atilla, yaşanan tüm gelişmeleri okurlarıyla paylaştı.

Talat Atilla'nın 'Turktime'daki köşesinde ‘Skandal! Abdullah ve Hayrünnisa Gül'ün kayıp altınları!' başlıklı yazısı şöyle:

“11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ismi, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı adayları arasında sıklıkla zikredilmeye devam ediyor.

Aldığım bilgilere göre Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ve eski bir AK Parti milletvekilinin karıştığı bir olay, Türk siyasetinin en ilginç vakalarından birisi olmaya aday.

Hazırsanız başlıyorum.

27.02.2015 tarihinde kurulan

Abdullah Gül Vakfı'nı hatırlarsınız.

İsmi çok gündemde değilse de, arada sırada kamuoyunun önüne çıkar.

İşte o Abdullah Gül Vakfı, parasını faize yatırmamak için varlıklarını altına çevirerek biriktirmeyi tercih eder.

Bu süreç normal seyrinde giderken Abdullah Gül'ün bir yakını, biriken altınların kazancını az bulmuş olacak ki, dahiyane bir yöntemle altınları çoğaltmanın formülünü bulur!

GÜL'ÜN YAKINI, GÜL VAKFINA AİT 11 KİLO ALTINI İŞLETMEK İÇİN KUYUMCUYA VERİR!

Abdullah Gül Vakfı'na ait altınları bir kuyumcuda işletmek!

Altınlar da az buz değil!

İnsan elinin biraz taşıdığında yorulacağı kadar!

11 kilo....

Ankara Ulus'taki kuyumcu bu 11 kilo altını uzun süre işletir.

Kazançtan memnun olan Abdullah Gül'ün yakını hızını alamaz ve Hayrünnisa hanımın da ne kadar altını varsa hepsini derleyip toparlayıp aynı kuyumcuya işletmesi için getirir.

Olayın kahramanlarından olan kuyumcumuz da çok uzaklardan değildir!

KUYUMCU İFLAS EDER, VAKIFA VE HAYRÜNÜSA GÜL'E AİT ALTINLAR KAYBOLUR!

Kuyumcu, eskiden AK Parti'de milletvekilliği yapmış!

Gül'ün yakını kazancı arttırmak için üçüncü bir hamle daha yapar!

Bu sefer de Hayrünüssa Gül'ün kızının düğününde takılan altınları kuyumcuya taşır!

Ve bir gün tüm hesaplar karışır, her şey birbirine girer!

GÜL ÇİFTİ YAKINLARINI KOVAR!

Eski Ak Parti Milletvekili ve kuyumcu, iflas ettiğini söyleyerek ortadan kaybolur!

Olayı öğrenen Abdullah ve Hayrünnisa Gül çifti şoka girerler ve yakınları olan kişiyi yanlarından uzaklaştırırlar!

Altınların akıbetini merak ediyorsunuzdur!

Yazayım;

Buhar!

Kuyumcu!

Yazayım;

Buhar!

Ya altınları kuyumcuya taşıyan kişi !

Yazayım;

Ankara'da!”

Kaynak: turktime.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.