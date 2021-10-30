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TIMETURK / GÜNDEM / Abdullah Gül'ün 'Cumhuriyet mesajı' gündem oldu

Abdullah Gül'ün 'Cumhuriyet mesajı' gündem oldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

2 Saat Önce
2021-10-30 09:21:50
Abdullah Gül'ün 'Cumhuriyet mesajı' gündem oldu

Hemen hemen bütün bayramlarda rahatsızlanarak, gerçekleşen protokollere katılmayan AK Parti döneminin ilk Başbakanı da olan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin bir kutlama mesajı yayınladı.

Gül, yayınladığı bu mesajda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da andı.

GÜNDEM OLDU

Gül'ün geçmiş yıllarda paylaştığı kutlama mesajlarının aksine, bu yılki mesajında Atatürk ve silah arkadaşlarını anması dikkat çekti. Günün en çok konuşulanları arasına giren mesaj 'ekşi sözlük'te de gündem oldu.

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İşte Gül'ün o mesajları:2-aU2X.jpg

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Bu paylaşımın ardındansa sosyal medya kullanıcıları Gül'e, "Bu bayram hastalanmadınız mı?" sorularını sordular. İşte o paylaşımlardan bazıları:

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Kaynak: Medya Radar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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