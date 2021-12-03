“Abdullah Gül’ün adaylığını ısıtmak intihar olur”

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Abdullah Gül’ün aday olarak gösterileceği iddiaları gündem oldu. Gazeteci Nur Batur, Gül’ün adaylığını ‘intihar’ olarak nitelendirirken CHP’li Eren Erdem gündemlerinde Gül’ün adaylığının olmadığını söyledi.

TELE 1'de yayınlanan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sunduğu 5. Boyut programının konukları Gazeteci Nur Batur, Prof. Dr. Ekonomist Gökhan Çapoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Gazeteci Mehmet Ali Güller, Emekli General Haldun Solmaztürk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programda eski başbakan Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olarak gösterileceği yönündeki iddialar konuşuldu.

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gül ile görüşmesinin ardından kendisine bu yönde bir teklif götürmediğini söylemişti. Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Fehmi Koru ise ‘belli şartların sağlanması halinde' aday olabileceğini söyledi.

5. Boyut programında konuya ilişkin konuşan gazeteci Nur Batur, Gül'ün aday olma ihtimalini ‘intihar' olarak değerlendirdi. Batur şunları söyledi:

“Abdullah Gül siyasal İslam kökenden gelen, AKP'nin kurucusu bir isim. Millet İttifakı'nın herhangi bir üyesi Abdullah Gül'ün adaylığını ısıtmaya çalışıyorsa bu bir intihar olur. Seçim cumhurbaşkanlığı seçiminden çok referandum olacak. Türkiye, Erdoğanlı ya da Erdoğansız, siyasi islamın devam edeceği bir Türkiye mi olacak yoksa Atatürk Cumhuriyeti ve kurumlarının yeniden ayağa kaldırılacağı bir seçim mi olacak? Seçimde bu ikisi arasındayız.”

“BU TARTIŞMANIN MUHALİF BİR MECRADA OLMASI ÜZÜCÜ”

CHP'li Eren Erdem ise, Gül'ün adaylığının CHP'nin gündeminde olmadığını yineledi. Erdem, “Siyasetin görünür ve görünmez koridorlarında CHP'de Abdullah Gül meselesi yok. CHP şu anda rotaya kitlenmiş durumda.” dedi.

Gazeteci Levent Gültekin'in “Abdullah Gül'e Atatürk düşmanı demek çok büyük ayıp ve haksızlık. Atatürk düşmanı bir adamla ben oturup konuşmam. O adamla yan yana selam vermem.” sözlerine de tepki gösterdi. Erdem şunları söyledi:

“Kamuoyu da aday konusunda netleşmiş durumda. Anketlere göre ikinci turda Tayyip Erdoğan yeniliyor. Tek aday çıkarsa yine yeniliyor. Bu ortamda Gül'ün adaylığının temeli yok. Bu tartışmanın başladığı yerin muhalif bir mecra olması da üzücü. Bu iş tüpçü medyada olsaydı ‘muhalefetin rotası değiştirilmek isteniyor' derdim. Muhalefetin aday araması yanlıştır. Anketler ortada sonuçlar belli. ”

Kaynak: tele1.com.tr

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