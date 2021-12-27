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'Abdullah Gül’ün aday olma ihtimali, sıfırın altında'

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açıklanacak aday üzerinden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında bugünkü yazısında net ifadeler kullandı.Seçimlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ü aday göstereceğine ilişkin iddialara karşı çıkan Ahmet Hakan, yazısında “Kemal Bey, galiba yine Abdullah Gül’ü düşünüyor” türü bir akıl yürütmeyle çıktı bu sonuç. Biliyorum, büyük konuşmamak gerekir. Ama yine de büyük konuşacağım: Abdullah Gül’ün aday olma ihtimali, sıfırın altındadır' dedi.

1 Saat Önce
2021-12-27 08:24:45
'Abdullah Gül’ün aday olma ihtimali, sıfırın altında'

Ahmet Hakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açıklanacak aday üzerinden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında bugünkü yazısında net ifadeler kullandı. Türk Telekom

Seçimlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ü aday göstereceğine ilişkin iddialara karşı çıkan Ahmet Hakan, yazısında “Kemal Bey, galiba yine Abdullah Gül'ü düşünüyor” türü bir akıl yürütmeyle çıktı bu sonuç. Biliyorum, büyük konuşmamak gerekir. Ama yine de büyük konuşacağım: Abdullah Gül'ün aday olma ihtimali, sıfırın altındadır" dedi.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı şu şekilde:

"Kemal Kılıçdaroğlu...
“Cumhurbaşkanı, devlet deneyimi olan kişi olmalı. Yavaş ve İmamoğlu olmaz” deyince...
Bazılarının aklına hemen Abdullah Gül geldi.
“Kemal Bey, galiba yine Abdullah Gül'ü düşünüyor” türü bir akıl yürütmeyle çıktı bu sonuç.
Biliyorum, büyük konuşmamak gerekir.
Ama yine de büyük konuşacağım:
Abdullah Gül'ün aday olma ihtimali, sıfırın altındadır.
Tut ki sıfırın altındaki ihtimal gerçekleşti, Kemal Bey gözünü kararttı ve Gül'ü aday yaptı.
Olacak olan şudur:
Tüm muhalifler Muharrem İnce'nin şemsiyesi altında buluşur."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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