'Abdullah Gül’ün aday olma ihtimali, sıfırın altında'

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açıklanacak aday üzerinden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında bugünkü yazısında net ifadeler kullandı.Seçimlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ü aday göstereceğine ilişkin iddialara karşı çıkan Ahmet Hakan, yazısında “Kemal Bey, galiba yine Abdullah Gül’ü düşünüyor” türü bir akıl yürütmeyle çıktı bu sonuç. Biliyorum, büyük konuşmamak gerekir. Ama yine de büyük konuşacağım: Abdullah Gül’ün aday olma ihtimali, sıfırın altındadır' dedi.