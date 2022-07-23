Abdullah Gül, Tahıl Koridoru Anlaşması'nı tebrik etti

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'Tahıl Koridoru Anlaşması'nı tebrik ederken anlaşmanın imzalanmasında etkin rolü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını anmaması ise dikkat çekti.

Tüm dünyanın merakla beklediği Tahıl Koridoru anlaşmasının imzaları dün İstanbul'da gerçekleşen törenle atıldı.

Dünya basınında geniş yer uyandıran bu anlaşmaya tebrik mesajları yağdı.

İtalyan basını, "Anlaşma, Türk diplomasisinin meyvesidir. Erdoğan, buğday konusunda Ruslarla Ukraynalıları uzlaştırdı" derken, Fransız basını, tahıl anlaşmasını Erdoğan'ın büyük başarısı olarak gördü.

BBC televizyonunun internet sitesinde, anlaşmanın imzalanmasına ilişkin haberde, “umut ışığı” ifadesi kullanılarak, “Anlaşma haberlerinin ortaya çıkmasıyla emtia piyasalarında gıda fiyatları düştü" denildi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise, sosyal medya paylaşımıyla tepki çekti.

Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini anmadan 'Tahıl Koridoru Anlaşması' ile ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı:

"Dünyanın en acil sorunlarından olan “açlıkla mücadele ve gıda güvenliği” konularına katkı sağlayacak Tahıl Anlaşması'nın Türkiye'de gerçekleşmesi insanlığa büyük bir hizmet olmuştur. Emeği geçen herkesi tebrik ederim."

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