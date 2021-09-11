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TIMETURK / GÜNDEM / 'Abdullah Gül, Ergenekon, Balyoz kumpaslarına duyarlı olan CHP tabanından nasıl oy alacak?'

'Abdullah Gül, Ergenekon, Balyoz kumpaslarına duyarlı olan CHP tabanından nasıl oy alacak?'

Sözcü yazarı, 'Abdullah Gül, Ergenekon, Balyoz kumpaslarına duyarlı olan CHP tabanından nasıl oy alacak; bilmediğimiz bir anket ya da çalışma mı var?' sorusunu gündeme getirdi.

2 Saat Önce
2021-09-11 08:54:10
'Abdullah Gül, Ergenekon, Balyoz kumpaslarına duyarlı olan CHP tabanından nasıl oy alacak?'

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, gazeteci Fehmi Koru'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olabileceğine yönelik yazılarına karşın kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Abdullah Gül, Ergenekon, Balyoz kumpaslarına duyarlı olan CHP tabanından nasıl oy alacak; bilmediğimiz bir anket ya da çalışma mı var?” sorusunu gündeme getirdi.

Abdullah Gül dönemindeki FETÖ operasyonları ile Ergenekon sürecini hatırlatan Erkin, “Bütün bunların bilinmesine rağmen Gül, CHP'den nasıl oy alacak? Koru'nun özgüveni dedim ya! Bu rahatlığı neye borçluyuz?” diye sordu.

Erkin, yazısında ayrıca, “Türk Ordusu'nun ‘belinin kırıldığı' Balyoz'un ses kayıtları 5-7 Mart 2003'te yapılan seminerden hemen sonra dönemin Başbakanına veriliyor. Peki o dönem Başbakan kim?” sorusunu da gündeme getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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