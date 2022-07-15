Abdullah Gül'den 15 Temmuz paylaşımı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Gül, 'Canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.' dedi.
2022-07-15 09:48:52
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde paylaşımda bulundu.
Gül, "15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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