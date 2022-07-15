DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,4836 ₺

EURO

17,5733 ₺

ALTIN

956,94 ₺

BİST

2.382,44 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Abdullah Gül'den 15 Temmuz paylaşımı

Abdullah Gül'den 15 Temmuz paylaşımı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Gül, 'Canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.' dedi.

3 Saat Önce
2022-07-15 09:48:52
Abdullah Gül'den 15 Temmuz paylaşımı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde paylaşımda bulundu.

Gül, "15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

gulpay .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş