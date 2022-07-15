Abdullah Gül'den 15 Temmuz paylaşımı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Gül, 'Canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.' dedi.