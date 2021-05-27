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Abdullah Çatlı'nın kardeşinden Perinçek'in iddialarına yanıt

3 Kasım 1996’daki Susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı’nın kardeşi Zeki Çatlı, kazanın yeniden gündem olması sonrası bir açıklama yaptı.

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27.05.2021 19:29:35
Abdullah Çatlı'nın kardeşinden Perinçek'in iddialarına yanıt

1996 yılında meydana gelen Susurluk'taki trafik kazası bir kez daha Türkiye'nin gündemine oturdu.

Kazada hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın kardeşi Zeki Çatlı, Doğu Perinçek'in açıklamalarına yanıt verdi.

Zeki Çatlı'ın açıklaması şöyle:

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Doğu Perinçek'in Abdullah Çatlı il ilgili açıklamaları şu şekilde:

 "Otomobil olayının (Susurluk olayı) suikast olduğu kesin. Yok edilmesi gereken kişiler vardı. Mesela bir tanesi Abdullah Çatlı. Abdullah Çatlı, öldürülmeden birkaç ay önce, 'Ben de Doğu Perinçek'e gidip ona sığınacağım.' diyor. Bunu daha önce açıkladım. Abdullah Çatlı, bunu en yakınlarına söylüyor. Biz de en yakınlarından öğrendik. Diyor ki 'Beni öldürecekler. Beni kurtaracak tek kişi insan var Doğu Perinçek. Çünkü o Perinçek Gladyo ile Kontrgerilla ile mücadele ediyor ve beni Kontrgerilla yok edecek. Beni kullandılar, orada o işi burada o işi yaptırdılar' diyor fakat bize sıra gelmeden onu arabanın içinde imha ettiler. 

"Abdullah Çatlı, Çiller Özel Örgütü'nün ve Gladyo'nun çeşitli suikast ve eylemlerinin başında olan isim. Sonra İbrahim Şahin Muzaffer Tekin'le birlikte, İşçi Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Ve o var dava dosyalarında, bir kağıt aldı ondan sonra üzerine dedi ki size suikast yapan şahıs dedi ve yazıp bana verdi ve ben onu sakladım. Bana bir suikast yapılmıştı, İzmir'den bir grup Ankara'ya getirildi bir minibüsle. Ve bana suikast planlayan şahıs şu an İyi Parti'de milletvekili."

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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