Abdulkadir Selvi: Yakında Kılıçdaroğlu’nu mehdi ilan ederler

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu’nun hafız olmasına bir sözümüz yok da Ensar Öğüt bu gidişle Kılıçdaroğlu’nu Mehdi ilan ederse şaşırmam.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu söyleyen CHP'li Ensar Öğüt'ün sözlerini kaleme aldı.

Selvi, köşesinde “Yakında Kılıçdaroğlu'nu mehdi ilan ederler” başlığı altında şunları yazdı:

“CHP'li Ensar Öğüt, Kılıçdaroğlu'nun Peygamberimizin soyundan geldiğini yani Seyyid olduğunu iddia etmişti. Hatta bu uğurda bir de kitap yazmıştı.

Ensar Öğüt bu kez de KRT'ye çıkıp Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu iddia etti. “Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle beraber... Bu kadar mütevazı bir insan, namazını da kılıyor ibadetini de yapıyor” dedi. Kılıçdaroğlu'nun hafız olmasına bir sözümüz yok da Ensar Öğüt bu gidişle Kılıçdaroğlu'nu Mehdi ilan ederse şaşırmam.”

ENSAR ÖĞÜT NE DEMİŞTİ?

CHP destekli televizyon kanalı KRT TV canlı yayınına konuk olan CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Başkanı olduğu dönemde umreye gittiğini belirten Öğüt, "İbadetini yapar. Ben hacca gittiğimde yanına gittiğimde inanın samimi söylüyorum Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor." dedi."Bu kadar mütevazı bir insan namazını da kılıyor, ibadetini yapıyor." ifadelerini kullanan Öğüt, "Alevi diyorlar. Bütün Türkler Alevidir. Aleviler Muaviye'ye karşı olan Müslümanlardır. Bu Müslümanlar ibadetini camide de yaparlar cemevinde de yaparlar." diye konuştu.