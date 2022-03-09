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TIMETURK / GÜNDEM / Abdülkadir Selvi, Erdoğan’ın iki rakibini açıkladı

Abdülkadir Selvi, Erdoğan’ın iki rakibini açıkladı

“2023 seçimlerine giderken, AK Parti’nin rakibi muhalefet değil' diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti’nin rakibinin tarım ürünleri ve halkta oluşan panik olduğunu yazdı.

1 Saat Önce
2022-03-09 09:09:51
Abdülkadir Selvi, Erdoğan’ın iki rakibini açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iktidarın acil ihtiyacının “kriz yönetimi olduğunu” ifade etti. Selvi, bugünkü köşe yazısında ayçiçek yağı stoklarının düşeceğine yönelik iddiaların ardından halkın marketlere akın edilmesini hatırlattı.

"AK PARTİ'NİN 2023'DEKİ RAKİBİ…"

“2023 seçimlerine giderken, AK Parti'nin rakibi muhalefet değil. Yönetmesi gereken iki önemli kriz alanı var” diyen Selvi, şunları yazdı:

“Biri tarım ürünleri, diğeri ise halkta oluşan panik havası. Altına hücum gibi. Kimi zaman soğan, kimi zaman domates, temizlik ürünü, plastik eldiven hatta tuvalet kâğıdı oluyor. Şimdi de ayçiçek yağı revaçta. Öyle ki cumartesi ve pazar günü 1 aylık ayçiçek yağı satışı yapılmış.

Bu psikoloji devam ederse korkarım ki bir gece yarısı bir sosyal medya mesajı üzerinden kitleler organize edilir, yağma yaşanır. Yazıp yazmamayı çok düşündüm ama bu tehlikeyi ciddi bulduğum için paylaştım.

Bu psikolojiyi ciddiye almak gerekiyor. Kamu diplomasisinin en önemli kuralı kriz yönetimidir. Bunun ilacı da kitlelere güven vermektir. Onun için iletişim alanında hızla bir kriz yönetimi oluşturup kitleler harekete geçmeden önce güven verici adımların atılması gerekiyor. Tarım Bakanı Vahit Kirişci'nin ayçiçek yağı konusunda yaptığı açıklama yararlı oldu. Panik havasını dindirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa rağmen devreye girip Azak Denizi'nde bekleyen buğday ve ayçiçek yağı yüklü 30 gemimizin çıkışına izin verilmesi için Putin'le görüşmesi etkili oldu.

Biz bir kriz olduğunu kabul etmiyoruz türü yaklaşımların iletişimde yeri yoktur. Hele bu tür panik anlarında. O nedenle kriz anında devreye girilmesi ve topluma güven verici açıklamaların yapılması gerekiyor. Bunun için de iletişimde bir kriz yönetimi şart.” .

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