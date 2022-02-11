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TIMETURK / GÜNDEM / Abdulkadir Selvi'den ‘İYİ Parti’nin adaylıkta eğilimi değişti’ iddiası

Abdulkadir Selvi'den ‘İYİ Parti’nin adaylıkta eğilimi değişti’ iddiası

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adaylığında eğiliminin değiştiğini iddia eden Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Faturayı ödemek istemiyor” değerlendirmesinde bulundu.

57 Dakika Önce
2022-02-11 11:51:51
Abdulkadir Selvi'den ‘İYİ Parti’nin adaylıkta eğilimi değişti’ iddiası

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki ısrarlı tutumu nedeniyle İyi Parti'nin tavrını esnettiğini" iddia etti.

İYİ Parti kulislerinde konuşulanları aktaran Selvi, "Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki ısrarlı tutumu nedeniyle İYİ Parti'nin tavrını esnettiği dikkatimi çekti. Özellikle de Kılıçdaroğlu'nun, 'Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın. Onu sandıkta göndereyim' çıkışından sonra İYİ Parti'de, 'Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı CHP'nin sorunu' eğilimi ortaya çıktı" dedi.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

“Meral Akşener, başbakanlığa talip olduğunu açıkladığı için, 'Cumhurbaşkanı adayını belirlemek CHP'nin işi, seçilemezse bedeli CHP öder' yaklaşımının esas olduğu görülüyor. Bir de İYİ Parti, 2023 seçimlerine giderken cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden kriz çıkaran bir parti olmak istemiyor; tam aksine biz her türlü fedakârlığı yaptık ama sonuç ortada demeyi tercih ediyor.

Bunda, 'Seçim kaybedilirse biz her türlü fedakârlığı yaptık, Meral Akşener cumhurbaşkanlığına talip olmadığını açıkladı, Cumhurbaşkanı adaylığını kriz haline dönüştürmedik. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını destekledik. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık ama Kılıçdaroğlu'nun hırsı yüzünden seçim kaybedildi. O nedenle bunun faturasını da CHP ödemeli' stratejisini izliyor. 2023'te bir başarısızlık yaşanırsa İYİ Parti şimdiden onun faturasını ödemeyeceğini ilan ediyor.” .

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