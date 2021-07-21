Abdulkadir Selvi’den ilginç ittifak iddiası

Hürriyet yazarı abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber Kıbrıs’a giden ekipte yer aldı. Selvi, Saadet Partisi ile AK Parti arasında 'ittifak' olabileceğini iddia etti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47. yıldönümü nedeniyle Erdoğan'la birlikte Kıbrıs'a giden ekipte yer aldı.

Kıbrıs'ta Oğuzhan Asiltürk'ü gördüğünü söyleyen Selvi, Saadet Partisi ile AKP arasında "ittifak" olabileceğini iddia etti.

Selvi'nin bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Benim için bir sürpriz de şeref salonundan içeri giren Oğuzhan Asiltürk oldu. Milli Görüş'ün ağır toplarından olan Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na karşı yayınladığı ültimatomla gündemdeydi.

Oğuzhan Bey salondan içeri girince gazeteci arkadaşlar, “Ooo ittifak işi tamam” yorumlarını yaptılar. Saadet Partisi ile Milli Görüş geleneğinden gelen AK Parti arasında başlamış bir trafik yok ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk arasında yürüyen bir süreç var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.