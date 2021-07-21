DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Palandöken: Araçlarda ÖTV ve kredi faizi indirimi yapılmalı
Elde tüfek, Antep fıstığı nöbeti
Adil Öksüz’ün Akıncı Üssü’ndeki görüntüleri ne anlatıyor?
'Okulu sevme konusunda sonuncuyuz!'
ABD, Erdoğan’ın Maraş açıklamasından rahatsız oldu
Bu fabrikanın kaynak tezgahı kadınlara emanet
İran destekli Fatımiyyun milisi Taliban tarafından öldürüldü
Kale'de 100 Öğrenciye Bisiklet Hediyesi
ANALİZ: Türkiye'nin KKTC çıkarmasının dünyadaki etkileri
82 yaşında hayalini gerçekleştirdi
Abdulkadir Selvi’den ilginç ittifak iddiası
Marmara ve İstanbul'da hava nasıl olacak?
Türkiye’ye “köpeklerde kuduz riski” kısıtlaması
Casus yazılım Pegasus'la Macron'u hangi ülke dinledi?
Biden’ı oyuncak bebeğe çevirmişler

TIMETURK / GÜNDEM / Abdulkadir Selvi’den ilginç ittifak iddiası

Abdulkadir Selvi’den ilginç ittifak iddiası

Hürriyet yazarı abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber Kıbrıs’a giden ekipte yer aldı. Selvi, Saadet Partisi ile AK Parti arasında 'ittifak' olabileceğini iddia etti.

1 Saat Önce
2021-07-21 09:47:47
Abdulkadir Selvi’den ilginç ittifak iddiası

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47. yıldönümü nedeniyle Erdoğan'la birlikte Kıbrıs'a giden ekipte yer aldı.

Kıbrıs'ta Oğuzhan Asiltürk'ü gördüğünü söyleyen Selvi, Saadet Partisi ile AKP arasında "ittifak" olabileceğini iddia etti.

Selvi'nin bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:
Benim için bir sürpriz de şeref salonundan içeri giren Oğuzhan Asiltürk oldu. Milli Görüş'ün ağır toplarından olan Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na karşı yayınladığı ültimatomla gündemdeydi.

Oğuzhan Bey salondan içeri girince gazeteci arkadaşlar, “Ooo ittifak işi tamam” yorumlarını yaptılar. Saadet Partisi ile Milli Görüş geleneğinden gelen AK Parti arasında başlamış bir trafik yok ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk arasında yürüyen bir süreç var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH