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TIMETURK / GÜNDEM / Abdulkadir Selvi’den Erdoğan’a uyarı: Geç kalırsanız durduramazsınız

Abdulkadir Selvi’den Erdoğan’a uyarı: Geç kalırsanız durduramazsınız

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Ayçiçek kriziyle ilgili gazeteci Abdulkadir Selvi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dikkat çeken uyarılarda bulundu.

2 Saat Önce
2022-03-10 13:48:13
Abdulkadir Selvi’den Erdoğan’a uyarı: Geç kalırsanız durduramazsınız

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, son günlerde yaşanan Ayçiçek yağı gibi skandallar konusunda Erdoğan'ı uyarırken “geç kalırsanız paniği önleyemezsiniz” diye yazdı.

Ayçiçek yağı tedariğinde büyük problemler olduğu ve kısa zamanda büyük zamların yapılacağına yönelik haberler vatandaşı paniğe sürüklemiş marketlerde Ayçiçek yağı izdihamı yaşanmıştı. Bu konuyla ilgili gazeteci Abdulkadir Selvi hükümete önemli tavsiyelerde bulundu.

Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde AK Parti içerisindeki konuşmaları analiz eden Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletişimin hızlı olmasının önemine yönelik bir takım uyarılarda bulundu.

“GEÇ KALIRSANIZ DURDURAMAZSINIZ”

Selvi yazısında Ayçiçek yağı konusunda yapılan sansasyonel haberlerle marketlerde büyük bir izdiham yaşandığını ifade ederken “Bunun bir adım sonrası yağmaya teşvik etmektir. Bunun çaresi ise topluma doğruları anlatmak ve güven vermektir. Burada zamanlama altın kıymetinde değerlidir. Eğer geç kalırsanız paniği, izdihamı önleyemezsiniz. Ama zamanında atılan bir adım kitleleri sakinleştirmeye yeter.” Diye yazdı. .

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