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TIMETURK / GÜNDEM / Abdülhamit'in torunu açıkladı: Turgut Özal Menderes gibi öldürülmekle tehdit edildi

Abdülhamit'in torunu açıkladı: Turgut Özal Menderes gibi öldürülmekle tehdit edildi

TC vatandaşlığına nasıl geçtiklerini, neler yaşadıklarını ilk kez Akit TV'de anlatan Sultan 2. Abdülhamit Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu, 'Vatandaşlık başvurumuzu Turgut Özal, Kenan Evren'e iletince Menderes'in sonu ile tehdit edilmiş' dedi.

3 Saat Önce
2022-02-20 10:40:46
Abdülhamit'in torunu açıkladı: Turgut Özal Menderes gibi öldürülmekle tehdit edildi

Sultan 2. Abdülhamit Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu, Türkiye vatandaşlığına geçmek için yaptıkları başvurunun darbeci Kenan Evren'e iletilmesi nedeniyle, dönemin başbakanı Turgut Özal'ın Menderes gibi öldürülmekle tehdit edildiğini söyledi.

Sultan 2. Abdülhamit Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu, Akit TV'de Muharrem Coşkun'un sunduğu Kırmızı Masa'ya konuk oldu.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte sürgün edildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için uzun süre çaba sarf ettiklerini belirten Osmanoğlu, 1985 senesinde Turgut Özal başbakan iken son kez vatandaşlığa geçmek için başvuru yaptıklarını söyledi.

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Özal'ın, konuyla bizzat ilgilendiğini vurgulayan Orhan Osmanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Turgut Özal hay hay, biz size bu vatandaşlığı verelim ama benim bir üstüm var. Kimdi o? Kenan Evren. Kendisi cumhurbaşkanı, mutlaka imzası gerekiyor. Rahmetli Turgut Özal teklifi hazırlıyor, Kenan Evren'e getiriyor. Kenan Evren imzalamıyor. Sen, Menderes'in başına gelenlerin, kendi başına da mı gelmesini istiyorsun, diyor. Kenan Evren tamamen bizim vatandaşlık almamıza karşıydı." .

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