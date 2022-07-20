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Abdülhamid Han gemisi önümüzdeki ay Akdeniz'de

Abdülhamid Han gemisi sondaj faaliyetlerine başlayacak.

3 Saat Önce
2022-07-20 11:48:06
Abdülhamid Han gemisi önümüzdeki ay Akdeniz'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz'e yönelik bir açıklama geldi. Bölgedeki her türlü tehdit karşısında hak olanı savunduklarını belirten Oktay, Abdülhamid Han gemisinin önümüzdeki ay Akdeniz'de göreve başlamasını planladıklarını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır." dedi.

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