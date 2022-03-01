ABD ve AB, Suriyeli/Afgan mültecilerin aksine Ukraynalılara neden kucak açıyor?

Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana 500 binden fazla Ukraynalı komşu ülkelere sığındı. Suriye ve Afganistan'dan gelen mültecileri almamak için yıllardır direnen Batılı ülkeler, hemen hergün Ukraynalı mültecileri misafir etmeye hazır olduklarını açıklıyor.

Peki, ABD ve Avrupa Birliği Suriyeliler ve Afganlara göstermediği misafirliği neden Ukraynalılara gösteriyor?

Suriye, Irak ve Afganistan'daki savaşlardan kaçan insanları ülkelerine almamak için direnen ülkeler, Ukraynalılara kapılarını açtı.

500 BİNDEN FAZLA KİŞİ UKRAYNA'YI TERK ETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Örgütü'nün (UNHCR) Başkanı Philippo Grandi'nin açıklamasına göre 500 binden fazla Ukraynalı komşu ülkelere sığındı.

BM ve ABD'li yetkililer, Ukrayna'nın komşuları ve diğer Avrupa ülkelerini, Ukrayna'da yaşanan insani krize yanıt olarak ortak bir diplomatik çaba göstereceklerini söyledi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'dan gelen mültecileri kabul etmeye "kesinlikle hazır olduğunu" söyledi, ancak çoğunluğunun muhtemelen Avrupa'da kalmayı seçeceğini ve böylece bir kez daha kolay geri dönebileceklerini kaydetti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Başkanı Filippo Grandi, "Sınırlarını açık tutan ve mültecileri karşılayan ülkelerin hükümetlerine ve insanlarına yürekten teşekkürler. Çok daha fazla Ukraynalı sınırlara doğru hareket ediyor” dedi.

SINIRINA DUVAR ÖREN POLONYA'DAN DESTEK

Polonya'da, ABD askerleri ve diplomatlar tarafından desteklenen hükümet yetkilileri, Ukraynalılar için işleme merkezleri kurdu. Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski gazetecilere verdiği demeçte, "Bombalardan, Rus tüfeklerinden kaçan herkes Polonya devletinin desteğine güvenebilir" dedi.

Bununla birlikte Polonya hükümeti, geçen yıl Ortadoğu'dan gelen mülteci ve göçmenlerin ülkeye ulaşmaya çalıştıkları ancak komşu Belarus'ta mahsur kaldıktan sonra başladığı bir proje olan sınır duvarına yüz milyonlarca dolar harcıyor.

MÜLTECİLERİ KAFESE KAPATIP AÇ BIRAKMAKLA SUÇLANMIŞTI

Polonya'nın yanı sıra Macaristan ordusu da Ukraynalıların sınırın kapatılan bölümlerinden geçmesine izin veriyor. Macaristan'ın katı başbakanı Viktor Orban, daha önce mültecileri ülkesi için bir tehdit olarak nitelendirdi. Orban'ın hükümeti aynı zamanda mültecileri kafese kapatıp aç bırakmakla suçlandı.

Daha batıda, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Ukrayna'daki kriz ışığında “tabii ki gerekirse mültecileri kabul edeceğiz” dedi. Geçen sonbaharda, içişleri bakanı olarak görev yaparken, Nehammer, Taliban'ın Kabil'deki hükümeti devirmesinden sonra sığınan bazı Afganları engellemeye çalıştı.

Avusturya Başbakanı Nehammer, ulusal bir televizyon programında verdiği röportajda, "Ukraynalılar Afganistan gibi ülkelerden gelen mültecilerden farklı. Mahalle yardımından bahsediyoruz" dedi. Nehammer ayrıca yardım arayan Ukraynalıların sayısının nispeten az olmasını beklediğini söyledi.

Diğer taraftan, bazı tahminler, Rus işgali nedeniyle en az bir milyon mültecinin Ukrayna'dan kaçacağını tahmin ediyor. ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, savaşın beş milyon kadar insanı yerinden edebileceğini ve "Ukrayna'nın komşuları üzerinde baskı yaratabileceğini" söyledi.

"PUTİN'İ AZARLAMAK İÇİN BİR NEDEN"

Diplomatlar ve uzmanlar, Ukraynalıları kabul etmeye istekli olan Avrupa devletlerinin, kısmen, insani bir yanıt sunarak Rusların sivillere yönelik saldırılarını vurgulamaya çalışıyor olabileceğini söyledi. Boston'daki Northeastern Üniversitesi'nden siyaset profesörü ve direktör Serena Parekh, “Mülteci krizini Putin'in Batı'yı istikrarsızlaştırma araçlarından biri olarak görebilirsiniz. O zaman sakin, Putin'i azarlamak için bir nedeniniz olur” dedi.

UKRAYNALILAR BEYAZ VE HRISTİYAN

Parekh, “Ukraynalıların beyaz, çoğunlukla Hristiyan ve Avrupalı ​​olduğunu görmemek zor. Yani bir bakıma, son 10 yılda, özellikle 2015'ten sonra gerçekten yükselen yabancı düşmanlığı, bu krizde Ortadoğu'dan ve Afrika'dan gelen mülteciler için olduğu gibi rol oynamıyor” yorumunu yaptı.

Diğer taraftan, Biden yönetimi ayrıca, Taliban'ın Ağustos'ta iktidarı ele geçirmesi sırasında 75 binden fazla Afgan'a ikamet veya insani şartlı tahliye sağladığı şekilde, Ukraynalı mültecileri kabul etme çağrılarıyla da karşı karşıya.

En azından şu anda ABD'nin Ukraynalılar için mevcut mali yılda toplam mülteci kabulü için izin verilenin üzerinde bir insani şartlı tahliye programı sunması pek olası değil. Avrupa ve Orta Asya'dan gelen 10 bin mülteci de dahil olmak üzere bu sayı bu yıl 125 bin ile sınırlandırıldı.

Öte yandan Parekh, komşu ülkelerin de Rusya'nın saldırılarının doğrudan bir sonucu olarak tehlike altındaki insanları karşılamada tarihin tekrar edebileceğini açıkladı. Örneğin, Sovyetlerin baskısı nedeniyle 1956'da başlayan bir Macar ayaklanması çoğu Avrupa'daki onlarca ülkeye yerleşmeden önce Avusturya'ya kaçan 200 bin mülteci ile sonuçlandı. 80 bin ile 100 bin arasında insan 1968'de demokrasi yanlısı Prag Baharı protestolarını susturmak için başlatılan bir Sovyet işgalinden kaçmak için o zamanki Çekoslovakya'yı terk etti.

Parekh, “Her iki durumda da ABD, Avrupa ülkelerinin mültecileri yerleştirmesine yardım etmek için yardım gönderdi. Bu, büyük ölçüde ABD'nin Macarları yeniden yerleştirmek için Avrupa devletleriyle birlikte çalışmasının sonucuydu. ABD'nin tarihsel düşmanı olan Ruslardan kaçanlara yardım etmek onları motive eden bir şey" dedi.

AFP, Reuters, NTV .