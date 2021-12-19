ABD’nin drone katliamları deşifre oldu

Çoğu çocuk, binlerce sivili böyle öldürmüşler...

19 Temmuz 2016 sabahı saat 03:00'ten kısa bir süre önce, Amerikan Özel Harekat Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde nehir kıyısındaki bir mezra olan Tokhar'ın eteklerinde üç IŞİD "toplama alanı" olduğuna inandıkları yeri bombaladı. 85 savaşçının öldürüldüğünü bildirdiler. Aslında, çiftçilerin, ailelerinin ve diğer yerel halkın gece vakti bombalama ve silah seslerinden korunmak için sığındığı cephe hattından uzaktaki evleri vurdular. 120'den fazla köylü öldürüldü.

2014 yılından bu yana bin 300'den fazla sivil zayiyatları belgeleyen Pentagon raporlarını ele geçiren New York Times gazetesi, Amerikan hükümetinin her şeyi gören insansız hava araçları ve hassas bombalarla yürütülen savaşta, sivillerin nasıl öldürüldüğünü deşifre etti.

Gizli belgeler, Ortadoğu'da insan hayatının ne kadar ucuz olduğunu gözler önüne seriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.