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TIMETURK / GÜNDEM / ABD'nin bir eyaletinde marihuana kullanımına izin verildi

ABD'nin bir eyaletinde marihuana kullanımına izin verildi

ABD'nin Mississippi eyaletinde kanser, AIDS ve orak hücreli anemi gibi hastalıkları olan kişiler için tıbbi amaçlı marihuana kullanımı yasallaştı.

1 Saat Önce
2022-02-03 12:24:46
ABD'nin bir eyaletinde marihuana kullanımına izin verildi

Mississippi Valisi Tate Reeves, tıbbi amaçlı marihuana kullanımına izin veren yasayı imzaladı.

Kanser, AIDS ve ortak hücreli anemi gibi hastalıkları olanların tıbbi amaçlı marihuana kullanımına izin veren yeni yasa, hastaların haftada maksimum altı gün olmak üzere günlük 3,5 grama kadar esrar satın almalarına izin veriyor.

Eyaletin esrar endüstrisi için ekonomik kalkınma teşvikleri sağlamasını yasaklayan yasada, eyaletteki yerel yönetimlere, tıbbi marihuana yetiştirilen ve satılan tesislere izin vermeme hakkı da verildi. Ancak böyle bir durumda, tesis izni alamayan kişiler, kararın iptali ve tesisin açılmasına izin verilmesi için dilekçe yazabilecek.

Tıbbi amaçlı marihuana için dispanserlerin açılması aylar alabilir.

ABD'de 36 eyalet ve dört bölgenin marihuananın tıbbi kullanımına izin verdiği, Mississippi'nin ise 37'nci eyalet olduğu kaydedildi. .

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