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TIMETURK / GÜNDEM / ABD'nin Ankara Büyükelçiliği geri adım attı!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği geri adım attı!

ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyükelçinin Osman Kavala hakkındaki açıklaması sonrası geri adım attı.

34 Dakika Önce
2021-10-25 16:20:20
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği geri adım attı!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanıldı.

Osman Kavala açıklamasına imza atan Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de ABD'nin Twitter'da yaptığı açıklamayı retweet etti.

Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Konvansiyonunun 41. maddesi, bir diplomata, bulunduğu ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine saygı duymayı şart koşuyor.

Viyana Sözleşmesindeki 41. Maddede, "Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir." ifadeleri yer alıyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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