ABD'nin Afganistan'daki 'derin' adamı: Zalmay Halilzad

Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler, “Bir portre: Zalmay Halilzad” başlıklı yazısında ABD’nin Afganistan politikasında halen etkili bir isim olan Zalmay Halilzad’ı anlattı

Görünen o ki; Zalmay Halilzad ismini daha çok duyacağız. Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı nezdinde pek çok görevde bulunmuş, BM daimi temsilciliği, Kabil ve Bağdat büyükelçiliği de yapmış olan Halilzad, bölgenin 41 yıllık tarihinde çok çok önemli bir isim. Bugünkü unvanı: ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi, Büyükelçi.

Bugünkü unvanı “Afganistan Uzlaşma Özel Temsilcisi”. 1951 Mezar-ı Şerif doğumlu, sonradan Kabil'e geliyor, Amerikan Muhipleri Derneği'ne giriyor. Oradan APS bursuyla Amerika'ya gidiyor. Beyrut Amerikan Üniversitesi'ne, ardından Neoconların okulu olarak bilinen Chicago Üniversitesi'ne doktora yapmaya gidiyor. Bu üniversite Neocon hareketinin gurusu Leo Strauss'un fikirlerinin etkin olduğu bir okul… Leo Strauss'ın hocası da Karl Schmidt… Chicago okulu Freedman, Hayek, Leo Strauss demek.

Halilzad 1980 sonrasında dünyayı şekillendiren bu isimlerin siyasi görüşlerine yakın bir isim. Sonrasında Kolombiya Üniversitesi'nde ders vermeye başlıyor. Bu dönemde Zbigniew Brzezinski ile tanışıyor. Rand Corporation'a yazıyor. Chicago Üniversitesi'ndeki Zalmay'ın sınıf arkadaşı Dick Cheney devletle çalışmaya başlayınca Halilzad'ı da yanına alıyor. Neoconların Afganistan'da kimi mücahitleri silahlandırmaya karar verdikleri yıllarda dünya da Halilzad'ın ismini duymaya başlıyor.

Zalmay ve Brezinski'nin ortak olarak yürüttükleri bir operasyon var, adı Siklon. Bu operasyon ile 3 milyar kadar dolar Pakistan üzerinden Afganistan'a gidiyor. Ve mücahitler silahlandırılmaya başlanıyor. Taliban böyle ortaya çıkıyor. Zalmay Halilzad o günden bugüne hem bölgeyi hem de Afganistan siyasetini şekillendiren isimlerden birisi olarak biliniyor… BM, Afganistan ve Bağdat'ta büyükelçilik yapıyor. Saddam'ın yakalanıp asıldığı dönemde Bağdat'ta... Bölgedeki tüm etnik halklarla teması var. ABD'nin bölgedeki petrol ve Kürt politikasını çizen isimlerden biri.

Zalmay Halilzad, Dick Cheney gibi petrolcü. Chevron ve Halliburton gibi enerji şirketlerine danışmanlığı var. Genel olarak da Amerikan petrol şirketlerinin bölgedeki çıkarlarını koruyan birisi olarak biliniyor. Bağdat'ta bu ilişkileri nedeniyle gündeme geliyor. 2014'te karısının hesapları, para aklıyorlar gerekçesiyle Viyana'da donduruluyor.

Halilzad'ın eşi de tanınmış bir yazar ve analist. Aynı zamanda Siyonist fikirleriyle biliniyor. Cheryl Benard Halilzad Amerika'da kitapları bestseller olan bir romancı. Ona anti-Müslüman best seller romanların yazarı diyebiliriz. Veiled Courage, Women And Nation Building, Moghul Buffet kitaplarından bazıları. Otuza yakın bestseller kitabı var. Kitapların yayıncısı da Rand Corporation.

YeniŞafak

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