ABD’li FETÖ uzmanı avukat: ABD’de hala güçlüler

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Avukat Mark Hall, 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ hakkında Milliyet’e konuştu. FETÖ’nun Charter Okulları konusunda “Killing Ed”adlı bir belgesel film yapımcısı ve yönetmeni olan Mark Hall, FETÖ’nün ABD’de hala güçlü olduğunu belirtti.

Avukat Hall, Milliyet'ten Ali Çınar'ın sorularını şu şekilde cevaplandırdı:

Beş yıl sonra ne değişti?

Bazı şeyler değişti ama ABD'de FETÖ ile ilgili çoğu şeyin değişmediğine inanıyorum. 2016 darbe girişiminden sonra. FETÖ ABD medyasında yer aldı ve Fethullah Gülen daha çok Amerikalı tarafından tanınan bir figür oldu. Ayrıca bazı Gülenci STK'lar isimlerini değiştirdi. Ancak son 2 yılda FETÖ, inançları nedeniyle Türkiye'de zulme uğrayan iyi huylu bir eğitimciler grubu olarak güçlerini yeniden kazanmak için Amerikan PR firmalarını kullanarak çabalarını artırdı. ABD'deki Gülen'e bağlı okullarda son dönemde bazı başarısızlıklar görüyoruz, ancak Teksas gibi belirli alanlarda eğitim kurumları arasında hala popüler.

FETÖ'nün charter okul ağı genişliyor mu?

Evet, FETÖ ABD'deki charter okul ağında büyümeye devam ediyor. FETÖ, Teksas'tan Soner Tarım tarafından iki okulun başlatıldığı Alabama'da dramatik başarısızlıklar gördü. Nevada ve New York gibi diğer eyaletler, orada yeni vergi mükellefi tarafından finanse edilen Gülen sözleşmeli okulları için başvuruları onaylamadı. Büyüme var ama 2016 darbe girişimi öncesine göre okullardaki büyümeleri daha yavaş olacak gibi görünüyor.

Türkiye, ABD'de FETÖ ile başa çıkmak açısından neyi daha iyi yapar?

Türkiye, ABD için iyi bir dost olmaya devam etse de, Amerika'nın FETÖ'nün veya 2016 darbe girişiminin gerçek doğasını anlamadığı açıkça görülüyor. Gülencilerden zarar gören veya Gülen darbe girişiminden zarar gören küçük bir grup Türk vatandaşını ABD'deki gazeteciler ve siyasi liderlerle görüşmek için ABD'ye getirmenin bir fark yaratabileceğini sık sık düşünmüşümdür. FETÖ'nun mesajını propaganda yoluyla oluşturmak için 16 yılı vardı. Darbe girişiminden sonra Türk hükümetinin bu avantajı aşması çok zor oldu. Ayrıca, Türkiye hükümetinin bazı yanlış adımlarının, güç merkezlerindeki (Washington, DC gibi) Gülencilerin orada demokratik olarak seçilmiş hükümetten “daha iyi” oldukları mesajını etkilediğine inanıyorum. ABD medyasının uzun yıllardır FETÖ tarafından beyinleri yıkanan Türkiye'deki mevcut düzene karşı önyargısını aşmak çok zor olacak.

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.