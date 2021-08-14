ABD Kongresi’nde Türk İHA rahatsızlığı!

Gazeteci ve yazar Güntay Şimşek, bugün yayımlanan makalesinde,' Türk insansız hava araçları (İHA) en fazla rahatsızlığa ABD’de sebep oluyor. En fazla tahlil ve analizler de ABD yapılıyor' dedi.

Habertürk yazarı Güntay Şimşek'in bugün gazetede yayımlanan "ABD Kongresi'nde Türk İHA sıkıntısı!" başlıklı makalesi:

Türk insansız hava araçları (İHA) en fazla rahatsızlığa ABD'de sebep oluyor. En fazla tahlil ve analizler de ABD yapılıyor. Bayraktar İHA'ların sahada gösterdiği oyun değiştirici rolleriyle Azerbaycan'ın yıllardır işgalde olan topraklarını Ermenistan'dan kurtarmış olması ciddi yankı yaptı. Bu gelişmeden sonra da Batı'dan tuhaf sesler yükselmeye devam ediyor.

Yaklaşık 30 yıldır işgalde olan Azerbaycan toprakları için kılın kıpırdatmayan, hatta işgalin devam etmesini bilinçli olarak destekleyen ülkeler, Azerbaycan'ın ezici başarısı sonrası türlü bahanelere sarılmaya başladılar. Halen daha bu işgal tam anlamıyla bitmiş değil. Mağduriyetlerin de giderilmemesine rağmen Azerbaycan ve Türkiye'ye Karabağ başarısı sebebiyle fatura kesme azminde olan ülkeler ve lobiler söz konusu. Baykar Savunma'nın milli ve özgün olarak geliştirip, ürettiği Bayraktar İHA'ların önüne geçme mücadelesi de bu çalışmaların bir parçası.

ABD'de her iki partiden 27 kongre üyesi, Dışişleri Bakanı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a 2 gün önce mektup yazarak ABD İHA teknolojilerinin Türkiye'de kullanılıp kullanılmadığının araştırmasını talep etti. Eğer kullanılıyorsa ihracatın yasaklanması yönünde çağrıda bulundular.

Her iki partiden, iki kongre üyesinin öncülük ettiği ve 25 üyenin de imzaladığı mektupta Türkiye'nin İHA programlarının Kafkaslar, Güney Asya, Doğu Akdeniz ve diğer bölge ve ülkeleri istikrarsızlaştırıcı rolüne dair resmi bir soruşturma yapılmasını talep ediyorlar.

Mektup yazan kongre üyeleri, Bayraktar İHA'larda ABD'nin veya ABD merkezli şirketlerin yan kuruluşları ya da iştirakleri olan firmalar tarafından üretilen en az 10 parça içerdiği iddia ediliyor. Dolayısıyla bu parçaların Türkiye'ye ihracatının yasaklanmasını talep ediyorlar.

Karabağ savaşı esnasında Kanada'da benzer adımlar atılmaya çalışılmış, ancak Bayraktar İHA'lar milli ve özgün imalat süreçlerine daha da ivme kazanarak devam etmişti. ABD'deki mektup girişiminin de Baykar Savunma'nın yeni ve gelişmiş model İHA'larla yoluna devam etmesi için motivasyonu artıracağını söyleyebilirim. Hali hazırda Baykar ürettiği ürünlerin büyük çoğunluğunu (Yaklaşık %70) ihraç eden tek savunma sanayi şirketimiz konumunda.

Ayrıca Dışişleri Bakanı Blinken'e gönderilen mektupta Türk İHA'larının ABD yaptırımlarını ihlal eden ABD teknolojilerini içerip içermediğine yönelik de bir rapor hazırlanması isteniyor. Bayraktar İHA'ların başta Suriye, Libya ve Karabağ'da sahadaki başarılarıyla birlikte son dönem çeşitli ülkelerden ciddi anlamda ilgi görmesi ABD'yi rahatsız ediyor. Kongre üyelerine göre Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısı hem ABD'nin menfaatlerine engel teşkil ediyor hem de müttefikleri de rahatsız ediyor. Yunan-Rum ve Ermeni çevreleri ile Suriye'deki Kürt oluşumları destekleyenler ve Hindu lobilerinin de Türk İHA'larından rahatsız olduğunu ve bu mektuba ümit bağladıklarının altını çizeyim..

Ayrıca Türkiye, Pakistan ve Rusya'nın müzakere ettiği iddia edilen ortak savaş İHA projelerine de dikkat çeken kongre üyeleri Türkiye-ABD müttefikliğinin ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin de sorgulanması gerektiğini savunuyorlar.

Kısacası ABD kongre üyeleri Türkiye'nin özgün İHA geliştirmesinden ve bu oyun değiştirici yüksek teknoloji savunma ürünlerine sahip olmasından rahatsızlar…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.