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ABD Dışişleri Sözcüsü'ne Türk Yahudi toplumundan tepki

Türk Yahudi toplumu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yahudi karşıtı söyleme sahip olduğu iddiasına tepki gösterdi.

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19.05.2021 11:43:47
ABD Dışişleri Sözcüsü'ne Türk Yahudi toplumundan tepki

Türk Yahudi toplumunun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtı olduğunu öne sürmek çok haksız ve çok ayıptır. Tam tersine kendisi bize karşı her daim yapıcı, destekleyici ve teşvik edici olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Erdoğan'ın Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh'in de aralarında bulunduğu azınlık cemaati temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan fotoğraflara da yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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